Джонсон може оголосити дострокові вибори через блокування Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може оголосити дострокові вибори у разі блокування виходу країни з Євросоюзу (Brexit) без угоди з Брюсселем. Про це пише BBC.

Повідомляється, що Джонсон розглядає питання проведення дострокових загальних виборів, якщо опозиція цього тижня подасть законопроект, який може заблокувати Brexit без угоди. Передбачається, що закон подадуть 3 вересня, у перший день роботи парламенту після літніх канікул.

BBC пише, що противники Brexit з числа лейбористів і представників інших опозиційних партій розраховують на підтримку частини консерваторів - опонентів Джонсона. Противники "жорсткого" Brexit мають намір діяти швидко, оскільки за кілька днів сесія британського парламенту завершиться, і депутати знову зберуться тільки в середині жовтня.

Також поки невідомо, чи висуне вотум недовіри уряду лідер лейбористів Джеремі Корбін. Сам він виступає за дострокові вибори.

Нагадаємо, напередодні Джонсон закликав парламент поставити на розгляд питання про вихід країни з Європейського союзу. Крім того, він в черговий раз пообіцяв завершити Brexit з угодою або без неї.

На вихідних тисячі британців вийшли на вулиці з демонстрацією, щоб висловити незгоду з рішенням Джонсона про тимчасове припинення роботи парламенту перед Brexit.