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ЄС відмовився піти на поступки Джонсону щодо Brexit

Новини » Політика    01.09.2019 - 18:59
ЄС відмовився піти на поступки Джонсону щодо Brexit
Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

ЄС відмовився прибрати з угоди "запасний механізм" про кордон з Північною Ірландією

Провідний учасник переговорів з боку Європейського союзу, Brexit Мішель Барньє не прийняв пропозицію прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона прибрати з угоди пункт про кордон з Північною Ірландією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Барньє вважає, що нинішній план уникнення жорсткого кордону на острові Ірландія – це "максимальна поступка", яку може отримати Британія.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував Європейському союзові змінити умови угоди про вихід країни з ЄС. В першу чергу Лондон хоче зміни механізму щодо недопущення появи фізичної кордону між Північною Ірландією (входить до складу Великобританії) і Ірландією (член ЄС) після Brexit ("бэкстоп"), який передбачає, що Північна Ірландія продовжить перебувати в Митному союзі ЄС і на єдиному європейському ринку до тих пір, поки сторони не прийдуть до угоди про кордон

Пізніше Джонсон заявив, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу без угоди все ймовірніше. За словами Джонсона, шанси на Brexit без угоди значно зросли останнім часом.

У свою чергу президент Європейської ради Дональд Туск заявив британському прем'єр-міністру, що ЄС відкритий для альтернатив, зокрема щодо Ірландії, але вони повинні бути "реалістичними".

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