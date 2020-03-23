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У Британії посилять карантин

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 13:55
У Британії посилять карантин
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Уряд стурбований тим, що занадто багато людей не дотримуються правила пересуватися один від одного

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що уряд введе більш суворі правила щодо пересування, якщо громадяни ігноруватимуть рекомендації, які стосуються соціального дистанціювання запровадженого для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, цього тижня парламент Британії обговорить надзвичайне законодавство, яке надасть уряду додаткові повноваження по боротьбі з пандемією. Уряд стурбований тим, що занадто багато людей не дотримуються правила пересуватися на відстані не менше 2 метрів один від одного. Так, на вихідних було помітно, що натовпи людей відвідують парки та інші відкриті простори в багатьох частинах країни, ігноруючи рекомендації влади.

Уряд, за допомогою правоохоронних органів, планує змушувати людей з вірусними симптомами ізолюватися.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок сказав, що не знає, чому деякі люди поводять себе егоїстично і ігнорують рекомендації влади, у той час коли служба охорони здоров'я робить все можливе.

Як зазначається, у Британії зафіксовано 5683 випадків зараження на коронавірус та 281 смертей від нього.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про введення обмежень на роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів задля боротьби з коронавірусом.

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