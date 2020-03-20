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Британія закриває всі заклади, крім аптек та продуктових магазинів

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 21:03
Британія закриває всі заклади, крім аптек та продуктових магазинів
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Обмеження вводяться з 21 березня

Прем'єр-міністр Британії Бори Джонсон оголосив про введення обмежень на роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів задля боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Згідно з рішенням британського уряду, з 21 березня в країні буде заборонена діяльність пабів, кав'ярень, ресторанів, розважальних центрів, нічних клубів, театрів, кінотеатрів, спортзалів та інших несуттєвих закладів. Працювати будуть лише продуктові магазини та аптеки.

"Ми просимо вас залишатися вдома, щоб захистити нашу систему охорони здоров’я та врятувати життя", - наголосив Джонсон.

Зазначається, що поки уряд не збирається вводити суворіші обмеження щодо транспортної інфраструктури в країні, оскільки від неї залежать життєво необхідні послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія готується до закриття навчальних закладів у країні через пандемію коронавірусу. Очікувалося, що школи в Британії будуть закриті у п'ятницю, 20 березня. У середу про закриття навчальних закладів оголосили в Шотландії та Уельсі.

Крім того, за даними британських чиновників, коронавірусом на території Сполученого Королівства могли вже заразитися мінімум 55 тисяч британців. Також чиновники прогнозують близько 20 тисяч летальних випадків через коронавірус.

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