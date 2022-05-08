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Джонсон у зверненні до Дня перемоги згадав Україну

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Лондон, Неділя 08 травня 2022 17:36
Джонсон у зверненні до Дня перемоги згадав Україну Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до Дня перемоги в Європі у Другій світовій війні. Під час свого звернення він згадав про триваючу війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Джонсона до Twitter.

"У День перемоги в Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про загиблих або постраждалих в результаті протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внесок різних поколінь заради миру і свободи в Європі", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся із Зеленським. Британський прем'єр запевнив, що Україна отримає бронетехніку і протикорабельні ракети.

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