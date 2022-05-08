Джонсон у зверненні до Дня перемоги згадав Україну
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до Дня перемоги в Європі у Другій світовій війні. Під час свого звернення він згадав про триваючу війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Джонсона до Twitter.
"У День перемоги в Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про загиблих або постраждалих в результаті протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внесок різних поколінь заради миру і свободи в Європі", - заявив Джонсон.
On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022
Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ
Нагадаємо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся із Зеленським. Британський прем'єр запевнив, що Україна отримає бронетехніку і протикорабельні ракети.
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