Джонсон в обращении ко Дню победы упомянул Украину

"В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительную настроенность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", - заявил Джонсон.

On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.



Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ