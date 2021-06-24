Джонсон назвав законним прохід есмінця біля Криму: ми не визнаємо анексію

Британський есмінець Defender не порушував міжнародного права, коли напередодні проходив біля окупованого Криму. Цей маршрут є загальновизнаним, а Лондон не визнає незаконну анексію півострова.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, передає The Mirror.
За його словами, за рішення йти конкретним курсом відповідає Міністерство оборони Британії.
"Але якщо ви хочете дізнатися мою думку, я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком доречним. І, до речі, важливим моментом є те, що ми не визнаємо російську анексію Криму, це частина суверенної української території. Було абсолютно правильно, що ми відстоювали закон і домагалися свободи судноплавства, як ми це і зробили, вибравши найкоротший шлях між двома точками", - підкреслив Джонсон.
Нагадаємо, вчора Росія заявила, що відкрила попереджувальний вогонь, коли Defender проходив біля окупованого Криму, але Британія заперечує це.
Москва, в свою чергу, називає заяву Лондона "брехнею в обличчя".