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Путін дав ясно зрозуміти, що всі ми знаходимося в небезпеці, - Міноборони Британії

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Лондон, Субота 19 березня 2022 14:26
Путін дав ясно зрозуміти, що всі ми знаходимося в небезпеці, - Міноборони Британії Фото: Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що керівник бункера Кремля Володимир Путін дав ясно зрозуміти, що країни НАТО знаходяться в небезпеці. Зокрема, через розгортання військ на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Путін ясно дав зрозуміти в своїх погрозах, що всі ми піддаємося ризику", - сказав він, розповідаючи про розширене розгортання військ для товаришів по НАТО в інших частинах Європи.

Разом з тим Уоллес похвалив реакцію Великобританії на українську кризу, додавши, що в даний час в Україну направляється Додаткове обладнання.

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