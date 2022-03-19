Путін дав ясно зрозуміти, що всі ми знаходимося в небезпеці, - Міноборони Британії

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що керівник бункера Кремля Володимир Путін дав ясно зрозуміти, що країни НАТО знаходяться в небезпеці. Зокрема, через розгортання військ на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Путін ясно дав зрозуміти в своїх погрозах, що всі ми піддаємося ризику", - сказав він, розповідаючи про розширене розгортання військ для товаришів по НАТО в інших частинах Європи.

Разом з тим Уоллес похвалив реакцію Великобританії на українську кризу, додавши, що в даний час в Україну направляється Додаткове обладнання.