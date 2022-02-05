ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон та Макрон домовилися спільно працювати над новими санкціями проти Росії

Новость на русском →
Лондон, Субота 05 лютого 2022 19:09
Джонсон та Макрон домовилися спільно працювати над новими санкціями проти Росії Фото: Борис Джонсон, глава уряду Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон обговорили Україну під час телефонної розмови 5 лютого. Лідери домовилися разом працювати над новими санкціями щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Британії.

Джонсон розповів Макрону про підсумки свого нещодавнього візиту в Україну. Вони погодилися з тим, що сьогодні першочерговим завданням є пошук дипломатичного рішення конфлікту між Україною та Росією.

"Джонсон і Макрон наголосили, що НАТО необхідно об'єднатися перед російською агресією. Вони домовилися продовжити спільну роботу щодо розробки пакету санкцій, які набудуть чинності негайно, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - заявили на Даунінг-стріт.

Крім того, лідери держав обговорили роботу з укріплення східного флангу НАТО, щоб забезпечити захист союзників від агресивних дій Росії.

Нагадаємо, також сьогодні про Україну говорили Макрон та генсек НАТО.

А до цього напруженість довкола українських кордонів обговорили президент України та глава Євроради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Джонсон Еммануель Макрон Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський і Мішель обговорили деескалацію конфлікту з РФ. В межах усіх форматів
Зеленський і Мішель обговорили деескалацію конфлікту з РФ. В межах усіх форматів
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США