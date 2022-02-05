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Джонсон и Макрон договорились совместно работать над новыми санкциями против России

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Лондон, Суббота 05 февраля 2022 19:09
Джонсон и Макрон договорились совместно работать над новыми санкциями против России Фото: Борис Джонсон, глава правительства Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили Украину во время телефонного разговора 5 февраля. Лидеры договорились вместе работать над новыми санкциями в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Британии.

Джонсон рассказал Макрону об итогах своего недавнего визита в Украину. Они согласились с тем, что сегодня первоочередной задачей является поиск дипломатического решения конфликта между Украиной и Россией.

"Джонсон и Макрон подчеркнули, что НАТО необходимо объединиться перед российской агрессией. Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, которые вступят в силу немедленно, если Россия продолжит вторжение в Украину", - заявили на Даунинг-стрит.

Кроме того, лидеры государств обсудили работу по укреплению восточного фланга НАТО, чтобы обеспечить защиту союзников от агрессивных действий России.

Напомним, также сегодня об Украине говорили Макрон и генсек НАТО.

А до этого напряженность вокруг украинских границ обсудили президент Украины и глава Евросовета.

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Борис Джонсон Эммануэль Макрон Вторжение России в Украину
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