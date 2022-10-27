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Джонсон має намір просувати "план Маршалла" для України, - The Telegraph

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Лондон, Четвер 27 жовтня 2022 16:47
Джонсон має намір просувати "план Маршалла" для України, - The Telegraph Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації, яка займалася б підтримкою України та відновленням зруйнованої війною економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Один із близьких друзів Джонсона назвав нову організацію сучасним аналогом "плану Маршалла". Він упевнений, що Борис Джонсон зможе залучити багато грошей від приватних донорів для відновлення економіки та інфраструктури України.

Повідомляється, що Джонсон наприкінці жовтня відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.

Раніше повідомлялося, що Джонсон має намір продовжити просування підтримки України у країнах Заходу.

Також ми писали, що Борис Джонсон отримав нову посаду у Консервативній партії. Він очолить групу дружби з Україною.

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