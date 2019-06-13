Джонсон лідирує на виборах прем'єр-міністра Британії

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон отримав найбільше голосів за підсумками першого туру голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в палаті громад.

Друге місце посів міністр охорони здоров'я Джеремі Хант, який отримав 43 голоси, третє - міністр у справах екології Майкл Гоув, отримавши 37 голосів, четверте - депутат Домінік Рааб (27), п'яте - глава МВС Саджида Джавід (23). Шосте місце за міністром охорони здоров'я Меттью Хенкок (20), а сьому сходинку посів міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт (19).

Всі вони подолали поріг у 5% від загального числа депутатів палати громад, що дає їм право брати участь у другому турі виборів, який пройде 18 червня.

З гонки за пост лідера Консервативної партії вибули три кандидата - Андреа Ледсом, Естер Маквей і Марк Харпер.

Нагадаємо, на посаду лідера правлячої у Великобританії Консервативної партії і прем'єр-міністра країни офіційно претендують 10 політиків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника. Голосування по кандидатурах серед депутатів-консерваторів почнуться в парламенті 13 червня.