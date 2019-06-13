Джонсон лидирует на выборах премьер-министра Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон получил больше всего голосов по итогам первого тура голосования за нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, он получил 114 голосов - более трети от общего числа членов партии в палате общин.

Второе место занял министр здравоохранения Джереми Хант, который получил 43 голоса, третье - министр по делам экологии Майкл Гоув, получив 37 голосов, четвертое - депутат Доминик Рааб (27), пятое - глава МВД Саджид Джавид (23). Шестое место за министром здравоохранения Мэттью Хэнкок (20), а седьмую строчку занял министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (19).

Все они преодолели порог в 5% от общего числа депутатов палаты общин, который дает им право принимать участие во втором туре выборов, который пройдет 18 июня.

Из гонки за пост лидера Консервативной партии выбыли три кандидата - Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер.

Напомним, на должность лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны официально претендуют 10 политиков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии, однако останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.