Назван первый кандидат на должность премьер-министра Британии
Лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт стала первым кандидатом, который официально объявил о выдвижении на пост премьер-министра и главы Консервативной партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.
"Меня воодушевила поддержка коллег, которые хотят начать новую жизнь, создать единую партию и руководство в национальных интересах. Я баллотируюсь, чтобы стать лидером Консервативной партии и премьер-министром, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы", - отметила Мордонт.
Отметим, она принимала участие в избирательной гонки и после отставки Бориса Джонсона, однако выбыла до финального голосования.
Напомним, сегодня министр обороны Бен Уоллес отказался бороться за пост премьер-министра. Но в тоже время дал понять, что поддержит кандидатуру Бориса Джонсона.
На данный момент лидерами гонки называют Джонсона и бывшего министра финансов в его кабинете Риши Сунака, который проиграл прошлые выборы Лиз Трасс.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.