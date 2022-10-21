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Назван первый кандидат на должность премьер-министра Британии

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Лондон, Пятница 21 октября 2022 17:58
Назван первый кандидат на должность премьер-министра Британии Фото: лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт стала первым кандидатом, который официально объявил о выдвижении на пост премьер-министра и главы Консервативной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Меня воодушевила поддержка коллег, которые хотят начать новую жизнь, создать единую партию и руководство в национальных интересах. Я баллотируюсь, чтобы стать лидером Консервативной партии и премьер-министром, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы", - отметила Мордонт.

Отметим, она принимала участие в избирательной гонки и после отставки Бориса Джонсона, однако выбыла до финального голосования.

Напомним, сегодня министр обороны Бен Уоллес отказался бороться за пост премьер-министра. Но в тоже время дал понять, что поддержит кандидатуру Бориса Джонсона.

На данный момент лидерами гонки называют Джонсона и бывшего министра финансов в его кабинете Риши Сунака, который проиграл прошлые выборы Лиз Трасс.

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