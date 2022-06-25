Джонсон хоче запросити Зеленського до Британії: планує аудієнцію з королевою

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту України Володимиру Зеленському візит до Великобританії у жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.
Зазначається, що команда Джонсона працює над один із планів щодо підвищення його популярності. Його сенс полягає у тому, аби запропонувати Зеленському повноцінний державний візит до Британії, включаючи аудієнцію з королевою Єлизаветою ІІ.
Візит має збігтися з участю у конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні.
Джерело видання на Даунінг-стріт повідомляє, що CCHQ (штаб-квартира консервативної кампанії) подобається ця ідея.
Нагадаємо, Джонсон заявив, що міг би піти у відставку через поразку в підтримці України.
Окрім того, прем'єр-міністр Британії двічі відвідував Київ з початку повномасшабної війни Росії проти України.