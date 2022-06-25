Джонсон хоче запросити Зеленського до Британії: планує аудієнцію з королевою

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту України Володимиру Зеленському візит до Великобританії у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times .

Зазначається, що команда Джонсона працює над один із планів щодо підвищення його популярності. Його сенс полягає у тому, аби запропонувати Зеленському повноцінний державний візит до Британії, включаючи аудієнцію з королевою Єлизаветою ІІ.

Візит має збігтися з участю у конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні.

Джерело видання на Даунінг-стріт повідомляє, що CCHQ (штаб-квартира консервативної кампанії) подобається ця ідея.