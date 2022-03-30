ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон хоче передати Україні "більш смертоносне" озброєння , - The Times

Новость на русском →
Велика Британія, Середа 30 березня 2022 09:00
Джонсон хоче передати Україні "більш смертоносне" озброєння , - The Times Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче посилити військову допомогу для України. Вона може допомогти ЗСУ відвоювати тимчасово окуповані Росією території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За словами начальника штабу оборони адмірала сер Тоні Радакіна у спілкуванні з журналістами, Лондон "готується до нової фази своєї підтримки" нашої країни, оскільки конфлікт переріс на "більш традиційну війну", і Україна перейшла від відсічі російським силам до утримання позицій і повернення своїх територій.

Представник Джонсона зазначив, що уряд розглядає питання про те, яку військову техніку він може надати.

"Українська армія не тільки утримує великі міста, вона змушує росіян відступати. Наша підтримка має змінитися, враховуючи це", - цитує видання джерела в Кабміні.

Зазначається, що глава британського уряду заявив членам уряду про те, що хоче надати Україні "більш смертоносну" військову допомогу.

На Даунінг-стріт відмовилися повідомити, яке нове обладнання буде відправлено Україні, проте вказали, що воно не включатиме танки або іншу техніку, яка може призвести до ескалації, оскільки Москва розглядає їх як наступальну, а не оборонну.

При цьому офіційний представник Бориса Джонсона заявив, що Британія "розглядає всі можливі варіанти, коли мова йде про те, щоб в українського уряду було все необхідне для самозахисту".

Раніше повідомлялося, що після розмови з Володимиром Зеленським Борис Джонсон заявив про намір посилити економічний тиск на РФ.

Також ми писали про те, що сенатори США закликали адміністрацію президента Джо Байдена прискорити постачання озброєння для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Великобританія Борис Джонсон Війна Росії проти України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі