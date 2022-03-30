Джонсон хоче передати Україні "більш смертоносне" озброєння , - The Times

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче посилити військову допомогу для України. Вона може допомогти ЗСУ відвоювати тимчасово окуповані Росією території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За словами начальника штабу оборони адмірала сер Тоні Радакіна у спілкуванні з журналістами, Лондон "готується до нової фази своєї підтримки" нашої країни, оскільки конфлікт переріс на "більш традиційну війну", і Україна перейшла від відсічі російським силам до утримання позицій і повернення своїх територій.

Представник Джонсона зазначив, що уряд розглядає питання про те, яку військову техніку він може надати.

"Українська армія не тільки утримує великі міста, вона змушує росіян відступати. Наша підтримка має змінитися, враховуючи це", - цитує видання джерела в Кабміні.

Зазначається, що глава британського уряду заявив членам уряду про те, що хоче надати Україні "більш смертоносну" військову допомогу.

На Даунінг-стріт відмовилися повідомити, яке нове обладнання буде відправлено Україні, проте вказали, що воно не включатиме танки або іншу техніку, яка може призвести до ескалації, оскільки Москва розглядає їх як наступальну, а не оборонну.

При цьому офіційний представник Бориса Джонсона заявив, що Британія "розглядає всі можливі варіанти, коли мова йде про те, щоб в українського уряду було все необхідне для самозахисту".