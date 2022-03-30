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Сенатори США закликали прискорити постачання озброєння для України

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США, Середа 30 березня 2022 06:57
Сенатори США закликали прискорити постачання озброєння для України Фото: військова допомога США (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Група сенаторів США обох партій запросила в адміністрації президента Джо Байдена подробиці про оборонну допомогу, надану Україні за період її протистояння повномасштабному вторгненню військ РФ. Також вони виступають за прискорення поставок озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

У направленому листі раднику Білого дому з національної безпеки Джейку Саллівану сенатори попросили надати список летального і нелетального озброєння, наданого Україні на сьогодні, та статус поставок.

Сенатори зазначають, що стратегія США щодо України "повинна надати необхідну зброю для самооборони, протистояти наступу російських військ і дати українському народу шанс виграти війну".

"Поставки нашої допомоги у сфері безпеки відбуваються щодня, і ми прискорюємо поставки якомога швидше, щоб надати українцям ще більше озброєнь, які вони так ефективно використовують для захисту своєї країни, таких як зенітні та протитанкові системи", - йдеться в повідомленні.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому повідомив, що за останні 3 тижні Штати надали Україні близько 350 мільйонів доларів допомоги в забезпеченні безпеки.

"Ми також сприяємо доставці додаткової допомоги від наших союзників і партнерів - з початку вторгнення Україні допомогу в забезпеченні безпеки надали не менше 30 країн", - додав він.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки на суму 800 мільйонів доларів. Останній пакет включав, серед іншого, 800 зенітних систем Stinger, 100 тактичних безпілотних літальних апаратів і 2000 Javelin.

Також ми писали про те, що США довелося скорегувати оборонну стратегію через війну РФ проти України.

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