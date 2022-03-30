Сенатори США закликали прискорити постачання озброєння для України

Група сенаторів США обох партій запросила в адміністрації президента Джо Байдена подробиці про оборонну допомогу, надану Україні за період її протистояння повномасштабному вторгненню військ РФ. Також вони виступають за прискорення поставок озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Hill .

У направленому листі раднику Білого дому з національної безпеки Джейку Саллівану сенатори попросили надати список летального і нелетального озброєння, наданого Україні на сьогодні, та статус поставок.

Сенатори зазначають, що стратегія США щодо України "повинна надати необхідну зброю для самооборони, протистояти наступу російських військ і дати українському народу шанс виграти війну".

"Поставки нашої допомоги у сфері безпеки відбуваються щодня, і ми прискорюємо поставки якомога швидше, щоб надати українцям ще більше озброєнь, які вони так ефективно використовують для захисту своєї країни, таких як зенітні та протитанкові системи", - йдеться в повідомленні.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому повідомив, що за останні 3 тижні Штати надали Україні близько 350 мільйонів доларів допомоги в забезпеченні безпеки.

"Ми також сприяємо доставці додаткової допомоги від наших союзників і партнерів - з початку вторгнення Україні допомогу в забезпеченні безпеки надали не менше 30 країн", - додав він.