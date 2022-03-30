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Джонсон хочет передать Украине "более смертоносное" вооружение, - The Times

Новина українською →
Великобритания, Среда 30 марта 2022 09:00
Джонсон хочет передать Украине "более смертоносное" вооружение, - The Times Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет усилить военную помощь для Украины. Она может помочь ВСУ отвоевать временно оккупированные Россией территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По словам начальника штаба обороны адмирала сэр Тони Радакина в общении с журналистами, Лондон "готовится к новой фазе своей поддержки" нашей страны, поскольку конфликт перерос в "более традиционную войну", и Украина перешла от отпора российским силам к удержанию позиций и возвращению своих территорий.

Представитель Джонсона отметил, что правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику оно может предоставить.

"Украинская армия не только удерживает крупные города, она вынуждает россиян отступать. Наша поддержка должна измениться, учитывая это", - цитирует издание источника в Кабмине.

Отмечается, что глава британского правительства заявил членам правительства о том, что хочет предоставить Украине "более смертоносную" военную помощь.

На Даунинг-стрит отказались сообщить, какое новое оборудование будет отправлено Украине, но указали, что оно не будет включать танки или другую технику, которая может привести к эскалации, поскольку Москва рассматривает их как наступательную, а не оборонительную.

При этом официальный представитель Бориса Джонсона заявил, что Британия "рассматривает все возможные варианты, когда речь идет о том, чтобы у украинского правительства было все необходимое для самозащиты".

Ранее сообщалось, что после разговора с Владимиром Зеленским Борис Джонсон заявил о намерении усилить экономическое давление на РФ.

Также мы писали о том, что сенаторы США призвали администрацию президента Джо Байдена ускорить поставки вооружения для Украины.

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