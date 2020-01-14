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Джонсон допускає нову ядерну угоду з Іраном в інтересах Трампа

Новини » Політика     14.01.2020 - 18:43
Джонсон допускає нову ядерну угоду з Іраном в інтересах Трампа
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Британський прем'єр виступив проти ядерної програми Ірану

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допускає заміну ядерної угоди з Іраном на нову на умовах президента США Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, якщо сторони відмовляться від Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, то знадобиться заміна.

"Проблема з СВПД полягає в тому, що з американської точки зору вона погана, плюс вона була погоджена президентом Обамою, і з американської точки зору, у неї багато недоліків. Але якщо ми збираємося від неї позбутися, давайте замінимо її, давайте замінимо її на "угоду Трампа", і це буде відмінний вихід із ситуації", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейські країни запустили механізм вирішення спорів з ядерної операції з Іраном.

Зазначимо, Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання ядерної угоди 2015 року щодо обсягів збагаченого урану після ліквідації командувача спецпідрозділу КВІР Касема Сулеймані ударом американських Військово-повітряних сил.

Палата представників США в середу проголосувала за передачу статей про імпічмент Трампа в Сенат
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