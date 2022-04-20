Джонсон домовився з лідерами країн зміцнювати обороноздатність України, щоб РФ і не мислила нападати
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світових лідерів під час спільних переговорів посилити підтримку України та передати критично важливе озброєння для протистояння вторгненню РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
"Сьогодні вдень прем'єр-міністр говорив з лідерами США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Румунії, Японії, Європейської комісії, Європейської ради та генеральним секретарем НАТО про ситуацію в Україні", - розповів представник британського уряду.
На Даунінг-стріт зазначили, що Джонсон у телефонній розмові з американським президентом Джо Байденом заявив про "крайню потребу" подальшої військової підтримки України, враховуючи нові наступи армії РФ на сході країни
"Прем'єр-міністр поінформував лідерів про свій візит до Києва на початку цього місяця. Він підкреслив гостру потребу подальшої військової підтримки України перед лицем великого російського наступу на Донбасі та триваючих атак в інших місцях", - розповіли у Джонсона.
"Лідери домовилися працювати разом, щоб знайти довгострокове рішення в області безпеки, щоб Україна більше ніколи не піддавалася подібним нападам. Вони обговорили необхідність посилення тиску на Росію за допомогою додаткових санкцій проти військової машини Путіна, а також подальшої дипломатичної ізоляції", - поінформували в уряді Британії.
Також повідомляється, що союзники домовилися "тісно співпрацювати в найближчі тижні та місяці".
Раніше прес-секретар Пентагону заявив про те, що Україна отримала додаткові винищувачі з інших країн і запчастини до них.
Нагадаємо також, президент США Байден минулого тижня затвердив додатковий пакет зброї та допомоги в забезпеченні безпеки України на суму 800 млн доларів.
Також ми писали, що Фінляндія надасть додаткову військову техніку Україна.
Всі подробиці російської повномасштабної військової агресії проти України, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.