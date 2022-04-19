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Фінляндія надасть додаткову військову техніку Україні

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Гельсінкі, Вівторок 19 квітня 2022 21:52
Фінляндія надасть додаткову військову техніку Україні Фото: Саулі Нійністе (в центрі) (twitter.com/niinisto)
Автор: Антон Федорців

Керівництво Фінляндії вирішило виділити додатковий пакет військово-технічної допомоги Україні в протистоянні агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міноборони.

Після пропозиції уряду президент Фінляндії Саулі Нійністе вирішив надіслати до України додаткову військову техніку. У час ухвалення рішення фінська влада врахувала і потреби України, і ресурси власних Сил оборони.

Детальна інформація про зміст, спосіб доставки або графік допомоги оприлюднена не буде з міркувань безпеки. Для гарантування успіху операції Міністерство оборони Фінляндії ці подробиці триматиме в таємниці.

У відомстві нагадали, що після розв'язування Росією війни Україна звернулася за військово-технічної допомоги до країн-членів ЄС і НАТО. Натомість Фінляндія разом зі Швецією вирішили вступити до Північноатлантичного альянсу.

До слова, Чехія і Словаччина ремонтуватимуть пошкоджену військову техніку Збройних сил України.

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