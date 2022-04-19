Фінляндія надасть додаткову військову техніку Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міноборони .

Після пропозиції уряду президент Фінляндії Саулі Нійністе вирішив надіслати до України додаткову військову техніку. У час ухвалення рішення фінська влада врахувала і потреби України, і ресурси власних Сил оборони.

Детальна інформація про зміст, спосіб доставки або графік допомоги оприлюднена не буде з міркувань безпеки. Для гарантування успіху операції Міністерство оборони Фінляндії ці подробиці триматиме в таємниці.

У відомстві нагадали, що після розв'язування Росією війни Україна звернулася за військово-технічної допомоги до країн-членів ЄС і НАТО. Натомість Фінляндія разом зі Швецією вирішили вступити до Північноатлантичного альянсу.