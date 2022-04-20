Джонсон договорился с лидерами стран укреплять обороноспособность Украины, чтобы РФ и не мыслила нападать

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировых лидеров во время совместных переговоров усилить поддержку Украины и передать критически важное вооружение для противостояния вторжению РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"Сегодня днем ​​премьер-министр говорил с лидерами США, Канады, Франции, Германии, Польши, Италии, Румынии, Японии, Европейской комиссии, Европейского совета и генеральным секретарем НАТО о ситуации в Украине", - рассказал представитель британского правительства.

На Даунинг-стрит отметили, что Джонсон в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом заявил о "крайней необходимости" дальнейшей военной поддержке Украины, учитывая новые наступления армии РФ на востоке страны

"Премьер-министр проинформировал лидеров о своем визите в Киев в начале этого месяца. Он подчеркнул острую необходимость дальнейшей военной поддержки Украины перед лицом крупного российского наступления на Донбассе и продолжающихся атак в других местах", - рассказали у Джонсона.

"Лидеры договорились работать вместе, чтобы найти долгосрочное решение в области безопасности, чтобы Украина больше никогда не подвергалась подобным нападениям. Они обсудили необходимость усиления давления на Россию с помощью дополнительных санкций против военной машины Путина, а также дальнейшей дипломатической изоляции", - проинформировали в правительстве Британии.

Также сообщается, что союзники договорились "тесно сотрудничать в ближайшие недели и месяцы".