Окупанти в Криму поставили Джелялова на облік в СІЗО як "схильного до тероризму"

Заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова поставили на облік в кримському СІЗО як схильного до тероризму та екстремізму. Російські окупанти утримують Джелялова в спеціальному відділі ізолятора Сімферополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколу Полозова , який захищає представника Меджлісу.

"Буквально напередодні нашої зустрічі Наріману повідомили, що його поставили на облік як особу, схильну до терористичних та екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального процесу і такого поняття як презумпція невинуватості. Звісно ж, всі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати", - сказав адвокат.

За словами Полозова, арештований окупантами Джелялов виглядає добре, на здоров'я не скаржиться. Джелялов розповів адвокату, що його утримують в "спецблоці" - спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежено взаємодію із зовнішнім світом та іншими в'язнями.

"Також Наріман розповів, що в'язничні лікарі провели його огляд та зробили щеплення від віспи та гепатиту, пояснивши йому це тим, що в даній установі багато різної зарази та необхідно себе убезпечити", - додав адвокат.