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Ночные взрывы в Крыму: в сети показали момент "прилета"

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Четверг 20 июля 2023 19:06
Ночные взрывы в Крыму: в сети показали момент "прилета" Иллюстративное фото: в сети показали видео "прилета" по Крыму ночью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном поселке Раздольное, который находится в Крыму, сегодня, 20 июля, ночью гремели взрывы. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В сети пишут, что по зданию в Раздольном якобы ударил беспилотник. Пропагандисты обвиняют в атаке Украину.

При этом, по их словам, в результате "атаки" там якобы погибла 14-летняя девочка. Официальные представители Украины никак не комментируют происшествие.

Взрывы в Раздольном

Напомним, информацию о взрывах в Раздольном сегодня утром начали распространять российские пропагандистские Telegram-каналы.

Они уточняли, что там якобы было повреждено четыре административных здания.

Взрывы в Крыму последнее время гремят все чаще. К примеру, сегодня днем их фиксировали в районе двух аэродромов. Детали инцидента пока неизвестны.

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