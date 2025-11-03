ua en ru
Как носить широкие джинсы осенью: Джамала показала два стильных "лука"

Понедельник 03 ноября 2025 17:50
Как носить широкие джинсы осенью: Джамала показала два стильных "лука" Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Певица Джамала показала, как носить широкие джинсы осенью, объединяя комфорт и стиль. Артистка продемонстрировала два образа и доказала, что этот трендовый фасон остается универсальной базой гардероба.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал It’s me, Jamala.

Какие "луки" выбрала Джамала

Образ 1 - повседневный шик

На первом фото артистка появилась в расслабленном, но продуманном образе, который объединил комфорт и трендовые элементы.

Низ: широкие джинсы свободного кроя светло-голубого цвета - ключевой тренд последних сезонов.

Верх: лонгслив с принтом и надписями, придающий образу оригинальности.

Аксессуары: бейсболка розового оттенка, темный кожаный ремень и красно-розовые кроссовки, которые создают цветной акцент.

Такой лук идеально подходит для путешествий и повседневного отдыха, оставаясь стильным и непринужденным.

Как носить широкие джинсы осенью: Джамала показала два стильных &quot;лука&quot;Джамала задает тренды (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

​​Образ 2 - стильная осень в городе

На втором снимке Джамала показала, как адаптировать те же широкие джинсы для осенних прогулок по городу.

Верхний слой: черный блейзер или жакет прямого кроя, придающий строгости и структуры.

Под ним: черная футболка или лонгслив в сочетании с клетчатой ​​рубашкой в ​​черно-красных тонах для фактурности и цветового контраста.

Низ: широкие джинсы

Аксессуары: черная сумка через плечо, массивные ботинки на толстой подошве, лаконичная цепочка.

Результат - элегантный и современный городской лук с нотками гранжа.

Как носить широкие джинсы осенью: Джамала показала два стильных &quot;лука&quot;Джамала показала, как носить широкие джинсы (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Почему широкие джинсы - главный тренд сезона

Комфорт и практичность

В отличие от узких моделей, широкие джинсы не сковывают движения и подходят для любой фигуры. Они обеспечивают удобство в повседневной жизни, сохраняя при этом стильный вид.

Эстетика 90-х и 2000-х

Ретро-настроения снова в моде. Многие бренды возвращаются к свободным силуэтам, вдохновляясь streetstyle-культурой начала 2000-х.

Как носить широкие джинсы осенью: Джамала показала два стильных &quot;лука&quot;Джамала (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Универсальность

Такие джинсы легко сочетать как с классическими жакетами и каблуками, так и oversize-свитшотами или кроссовками. Один элемент - десятки вариантов стилизации.

Баланс пропорций

Объемные джинсы создают эффект визуальной гармонии, особенно в сочетании с короткими топами, жакетами или приталенными рубашками.

Как носить широкие джинсы осенью: Джамала показала два стильных &quot;лука&quot;Джамала показала модные джинсы (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

