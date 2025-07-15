Дюбуа сказал, как и почему победит Усика

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился планом на реванш с украинцем Александром Усиком, который состоится в ближайшую субботу в Лондоне. Бойцы во второй раз сойдутся на ринге, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Британец, владеющий титулом IBF, выйдет в ринг против чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Усика 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. Он уверен, что на этот раз сможет показать себя лучше:
"Я стал другим бойцом. Есть реальные улучшения. Делаю то же, что и раньше, но гораздо лучше".
Дюбуа рассказал, что идет к цели, которую еще в самом начале поставил его отец:
"Он всегда говорил, что я стану чемпионом мира в хэвивейте, получу титул окончательно и стану легендой - вроде Фрэнка Бруно, Леннокса Льюиса, Найджела Бенна. Те боксеры были настоящими воинами".
Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, победив Тайсона Фьюри в мае 2024 года. Последний раз такого достижения удалось достичь еще в 1999 году - тогда это сделал Леннокс Льюис.
Украинец остается непобедимым в профи: 23 победы с 2013 года. Его бокс - это ум, техника и невероятная устойчивость.
"Он лучший соперник, с кем я когда-либо дрался. Усик выиграл уже все, что мог. А моя задача - разобрать его сильные стороны", - признает Дюбуа.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда в пятом раунде британец нанес удар по линии пояса.
Судья не признал этот удар правильным и не стал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Усик оставался на настиле ринга более четырех минут, прежде чем восстановился. В продолжении поединка украинец досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.
Теперь Дюбуа считает, что нашел слабое место украинца:
"По корпусу, по голове - надо бить туда, куда достану. У него есть уязвимости, и я это использую".
Повторный поединок Усика и Дюбуа на "Уэмбли" соберет более 80 тысяч зрителей.
Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.
Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).
В андеркарде главного боя свои поединки проведут еще два украинца - Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.
В Украине вечер бокса в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.
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