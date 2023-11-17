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Спасибо за движение вперед. Зеленский о ВСУ на левом берегу Херсонской области

Херсон, Пятница 17 ноября 2023 14:38
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Спасибо за движение вперед. Зеленский о ВСУ на левом берегу Херсонской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успехи украинских Сил обороны на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Левобережье Херсонской области. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость!" - сказал он.

Успехи ВСУ на левом берегу Херсонской области

17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, который до сих пор остается захваченным Россией с февраля 2022 года. Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Позже в Генштабе отметили, что одна из основных задач этих операций - необходимость оттеснить российских оккупантов подальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.

В свою очередь, в разведке отметили, что закрепление Сил обороны Украины на позициях на левобережье Херсонской области может заставить российских оккупантов на этом направлении попытаться провести определенную перегруппировку. Напомним, что 13 ноября в Минобороны РФ уже заявляли о перегруппировке войск в Херсонской области.

Ситуация с обстрелами Херсона и области

Добавим, что ситуация с обстрелами правобережья Херсонской области в последние месяцы достаточно тяжелая. Несмотря на то, что количество атак из-за погоды явно уменьшилось, удары стали более массированными. Только за последние сутки в Херсонской области 6 человек погибли, 10 ранены. Вопрос с обстрелами Херсона сейчас стоит настолько остро, что на недавней Ставке под руководством президента Украины Владимира Зеленского были приняты конкретные решения по защите Херсона.

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Владимир Зеленский Херсон Херсонская область
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