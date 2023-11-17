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Дякую за рух вперед. Зеленський про ЗСУ на лівому березі Херсонської області

Херсон, П'ятниця 17 листопада 2023 14:38
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Дякую за рух вперед. Зеленський про ЗСУ на лівому березі Херсонської області Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи українських Сил оборони на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Лівобережжя Херсонської області. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!" - сказав він.

Успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області

17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який досі залишається захопленим Росією з лютого 2022 року. Завдяки чому ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Пізніше в Генштабі зазначили, що одне з основних завдань цих операцій - необхідність відтіснити російських окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів.

Своєю чергою в розвідці зазначили, що закріплення Сил оборони України на позиціях на лівобережжі Херсонської області може змусити російських окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування. Нагадаємо, що 13 листопада в Міноборони РФ вже заявляли про перегрупування військ у Херсонській області.

Ситуація з обстрілами Херсона та області

Додамо, що ситуація з обстрілами правобережжя Херсонської області в останні місяці є досить важкою. Попри те, що кількість атак через погоду явно поменшала, удари стали більш масованими. Лише за останню добу на Херсонщині 6 людей загинули, 10 поранені. Питання з обстрілами Херсона зараз стоїть настільки гостро, що на недавній Ставці під керівництвом президента України Володимира Зеленського було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона.

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Володимир Зеленський Херсон Херсонська область
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