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Спасибо медикам и каждому нашему воину. Зеленский обратился к украинцам после визита в Авдеевку

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский приветствовал украинских военных и медиков с Пасхой и вручил им награды.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский во время вечернего обращения во вторник, 18 апреля.

"Уважение каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и 9 лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло. Имел честь поздравить украинских солдат и офицеров с Пасхой, вручить награды. Я часто в вечерних обращениях благодарю именно их... За точность и храбрость, за уничтожение окупантов", - сказал Зеленский.

Президент обратился также к представителям Медицинских сил и поблагодарил их за героическую помощь украинским военным.

"И на Донетчине, и здесь, в Полтаве, посетил госпитали… Гордость за наших людей, сильных даже тогда, когда они еще восстанавливают свои силы. Честь и уважение всем, кто лечит наших воинов", - рассказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня побывал в Донецкой области. Он посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.

Отметим, что эпицентром боевых действий является Бахмут, но Авдеевка - не менее горячая точка фронта, поскольку враг также пытается окружить этот город.

Напомним, что 22 марта президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

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