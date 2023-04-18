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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дякую медикам та кожному нашому воїну. Зеленський звернувся до українців після візиту в Авдіївку

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський привітав українських військових та медиків з Великоднем та вручив їм нагороди.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив Зеленський під час вечірнього звернення у вівторок, 18 квітня.

"Шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло. Мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм… За влучність і хоробрість, за знищення окупантів", - сказав Зеленський.

Президент звернувся також до представників Медичних сил та подякував їм за героїчну допомогу українським військовим.

"І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі… Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів", - розповів він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні побував у Донецькій області. Він відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.

Зазначимо, що наразі епіцентром бойових дій є Бахмут, але Авдіївка - не менш гаряча точка фронту, оскільки ворог також намагається оточити це місто.

Нагадаємо, що 22 березня президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир ЗеленськийВСУ