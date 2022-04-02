Двома танками знищили 10 ворожих: Арестович розповів про героїчний епізод наших військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.

За його словами, протягом доби головні напрямки дій були Київщина, де з північного заходу та північного сходу столиці наші війська вибивали противника від державного кордону.

"Вибивали вдало, звільнили понад 30 населених пунктів. Є героїчні епізоди дій наших військ. Зокрема, в селищі Дмитрівка два наших танки викотилися на посилену танкову роту противника, а це: 10 танків, повітряно-десантний батальйон противника. В результаті два наших танки знищили 10 танків ворога. І чисельну кількість БМД противника, яка є на озброєнні десантників, відступили. Знищено майже посилений батальйон. Це видатний приклад звитяги й військового професіоналізму", - розповів Арестович.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 17800 чоловік особового складу. При цьому вони втратили понад 130 вертольотів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 38 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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