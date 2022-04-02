Близько 17800 чоловік і більше 130 вертольотів: Генштаб розповів про бойові втрати Росії
Фото: російські війська в Україні втратили близько 17800 чоловік і більше 130 вертольотів (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 17800 чоловік особового складу. При цьому вони втратили понад 130 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 17800 осіб
- танки - 631
- бойові броньовані машини - 1776
- артилерійські системи - 3167
- РСЗВ - 100
- засоби ППО - 54
- літаки - 143
- вертольоти - 134
- автомобільна техніка - 1236
- кораблі / катери - 7
- цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87
- спеціальна техніка - 24
- пускові установки ОТРК / ТРК - 4
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Війна Росії проти України триває тридцять вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.