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Двумя танками уничтожили 10 вражеских: Арестович рассказал о героическом эпизоде наших войск

Новина українською →
Киевская область, Суббота 02 апреля 2022 15:42
Двумя танками уничтожили 10 вражеских: Арестович рассказал о героическом эпизоде наших войск Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (24 tv.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В поселке Дмитровка Киевской области украинские военные уничтожили воздушно-десантный батальон противника. Двумя танками ВСУ ликвидировали 10 танков российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

По его словам, течение суток главные направления действий были Киевской области, где с северо-запада и северо-востока столицы, наши войска выбивали противника от границы.

"Выбивали удачно, освободили более 30 населенных пунктов. В частности, в поселке Дмитровка два наших танка выкатились на усиленную танковую роту противника, а это: 10 танков, воздушно-десантный батальон противника. В результате два наших танка уничтожили 10 танков врага. И численное количество БМД противника, которое есть на вооружении десантников, отступили. Уничтожен почти усиленный батальон. Это выдающийся пример доблести и военного профессионализма", - рассказал Арестович.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 17800 человек личного состава. При этом они потеряли более 130 вертолетов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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