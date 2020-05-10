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У двох районах Києва фіксують зростання кількості хворих на COVID-19: карта

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Деснянський район увійшов до топ-3 за кількістю заражених

Останнім часом найбільша динаміка захворюваності на коронавірус спостерігається у Дарницькому та Деснянському районах Києва. Про це повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Вказані райони знаходяться у трійці лідерів за кількістю заражених. Найбільше хворих на COVID-19 зафіксовано у Печерському районі - 379 киян. На другому місці Дарницький район - 309 хворих, на третьому - Деснянський, там зареєстрували 176 випадків заражень.

Всього у Києві було виявлено 1805 інфікованих коронавірусом. За добу захворіли 43 кияни.

Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

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  • Печерський +3;
  • Шевченкiвський +2;
  • Солом’янський +1;
  • Дніпровський +1;
  • Святошинський +3;
  • Деснянський +4;
  • Подільський +5;
  • Голосіївський +2;
  • Оболонський +2;
  • Дарницький +11.

Нагадаємо, з 12 травня карантин у Києві планують послабити. Зокрема, планується відкрити в місті непродовольчі магазини загальною площею до 300 метрів, перукарні та салони краси. Торгово-розважальні центри відкриють під час другого етапу зняття карантинних обмежень.

При цьому поки що у столиці залишається обов'язковим масковий режим. Також з 12 травня залишаться закритими школи, театри, музеї, розважальні заклади та інше.