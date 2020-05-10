В двух районах Киева фиксируют рост заражений коронавирусом: карта

В последнее время наибольшая динамика заболеваемости коронавирусом наблюдается в Дарницком и Деснянском районах Киева. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Указанные районы находятся в тройке лидеров по числу зараженных. Больше всего больных COVID-19 зафиксировано в Печерском районе - 379 киевлян. На втором месте Дарницкий район - 309 больных, на третьем - Деснянский, там зарегистрировали 176 случаев заражений.

Всего в Киеве было выявлено 1805 инфицированных коронавирусом. За сутки заболели 43 киевлян.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +3;

Шевченковский +2 ;

; Соломенский +1 ;

; Днепровский +1 ;

; Святошинский +3 ;

; Деснянский +4 ;

; Подольский +5 ;

; Голосеевский +2 ;

; Оболонский +2 ;

; Дарницкий +11 .

Напомним, с 12 мая карантин в Киеве планируют ослабить. В частности, планируется открыть в городе непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты. Торгово-развлекательные центры откроют во время второго этапа снятия карантинных ограничений.

При этом пока в столице остается обязательным масочный режим. Также с 12 мая останутся закрытыми школы, театры, музеи, развлекательные заведения и прочее.