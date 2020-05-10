В двух районах Киева фиксируют рост заражений коронавирусом: карта

Деснянский район вошел в топ-3 по числу инфицированных
В последнее время наибольшая динамика заболеваемости коронавирусом наблюдается в Дарницком и Деснянском районах Киева. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
Указанные районы находятся в тройке лидеров по числу зараженных. Больше всего больных COVID-19 зафиксировано в Печерском районе - 379 киевлян. На втором месте Дарницкий район - 309 больных, на третьем - Деснянский, там зарегистрировали 176 случаев заражений.
Всего в Киеве было выявлено 1805 инфицированных коронавирусом. За сутки заболели 43 киевлян.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
Напомним, с 12 мая карантин в Киеве планируют ослабить. В частности, планируется открыть в городе непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты. Торгово-развлекательные центры откроют во время второго этапа снятия карантинных ограничений.
При этом пока в столице остается обязательным масочный режим. Также с 12 мая останутся закрытыми школы, театры, музеи, развлекательные заведения и прочее.