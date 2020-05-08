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У Києві ТРЦ відкриють на другому етапі пом'якшення карантину

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 18:42
У Києві ТРЦ відкриють на другому етапі пом'якшення карантину
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Відкриття ТРЦ буде залежати від статистики захворюваністю COVID-19

Торгово-розважальні центри в Києві відкриють під час другого етапу зняття карантинних обмежень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

При цьому він зазначив, що відкриття ТРЦ буде залежати від статистики захворюваністю COVID-19.

"Що стосується відкриття великих торгових центрів - це буде друга хвиля зняття обмежень. І ми будемо спиратися виключно на статистику захворюваності. Якщо знову буде спалах інфекції, ми можемо знову повернутися до суворого карантину", - заявив Кличко.

Він додав, що роботу ТРЦ відновлять, швидше за все, тоді, коли знімуть обмеження на роботу наземного громадського транспорту.

"Ми вже готуємося до цього. Сподіваюся, що після 22 травня зможуть ввести більше пом'якшень", - зазначив столичний мер.

Він також додав, що поки закритими в столиці залишаються і школи, дитячі садки і дитячі майданчики.

"Відкриття шкіл і дитячих садів, де буде велике скупчення дітей, може знову привести до спалаху інфекції. І тільки з цим пов'язано те, що ні школи, ні дитсадка ми зараз відкривати не будемо. Якщо дорослі можуть дотримуватися правил, то проконтролювати дітей у садочках, школах, на майданчиках - вкрай складно. Тому, щоб не було розповсюдження інфекції і, щоб зберегти здоров'я наших дітей, на першому етапі навчальні заклади ми не відкриваємо", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні були названі умови відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів в Києві. Зокрема, відстань між столиками повинно бути 1,5 метра; за одним столиком не більше двох відвідувачів без урахування дітей до 14 років; також персонал повинен мати засоби індивідуального захисту.

Теги Новини України КиївКоронавірус
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