Не більше двох годин: в Грузії обмежили відвідування Саакашвілі у госпіталі

У Грузії, керівництво Горіївського військового шпиталю обмежило час відвідування експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Причини відповідного рішення наразі невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Грузия Online .

Рішення було ухвалено керівництвом шпиталю, втім причина не уточняється.

Відвідування колишнього президента країни дозволено з 16 до 18 години, у тому числі й у вихідні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що обвинувачені у справі про сприяння Саакашвілі в перетині кордону Грузії - визнали свою провину. Їх залишили під вартою.

Також колишнього президента Грузії планували перевести з військового шпиталю через погіршення самопочуття.

Нещодавно Саакашвілі анонсував власну зустріч з четвертим президентом Георгієм Маргвелашвілі, яка, за його словами, відбудеться найближчим часом.