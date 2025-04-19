Дзюдоистка Билодид переключилась на футбол и не будет защищать титул чемпионки Европы

Чемпионка Европы-2024 Дарья Билодид - вне состава сборной Украины по дзюдо, которая отправилась на континентальное первенство в Черногорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации дзюдо .

"Золото" Билодид в весовой категории до 57 кг - было единственной наградой Украины на прошлогоднем чемпионате Европы в хорватском Загребе. Однако после неудачи на Олимпиаде в Париже спортсменка взяла паузу в карьере. Она не принимала участия в тренировочно-подготовительных сборах команды к старту Евро.

В то же время 24-летняя спортсменка переключилась на футбол: заключила профессиональный контракт с харьковским клубом "Металлист 1925", в составе которого накануне дебютировала в чемпионате Украины.

Впрочем, после дебютного матча Билодид заявила, что не завершила карьеру в дзюдо.

"Нет, дзюдо не в прошлом, не волнуйтесь", - отмечала она в комментарии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

В состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо-2025 вошло 13 спортсменов.

Состав сборной Украины

Мужчины:

Артем Лесюк (до 60 кг)

Назар Висков (до 66 кг)

Саид-Магомед Халидов (до 73 кг)

Владислав Колобов (до 81 кг)

Антон Савицкий (до 100 кг)

Яков Хаммо (свыше 100 кг)

Евгений Балевский (свыше 100 кг)

Женщины:

Анастасия Антипина (до 63 кг)

Анна Олейник-Корнийко (до 70 кг)

Ольга Цимко (до 70 кг)

Юлия Курченко (до 78 кг)

Руслана Булавина (свыше 78 кг)

Кристина Гоман (свыше 78 кг)

Наиболее титулованным в сборной Украины является Яков Хаммо - двукратный медалист чемпионатов мира и Европы в весовой категории свыше 100 кг. В июне 2024 года Хаммо после перерыва в карьере вернулся к соревнованиям и с тех пор одержал две победы на уровне Кубка Европы.

Первенство континента-2025 пройдет с 23 по 27 апреля в столице Черногории - Подгорице.

Кто такая Дарья Билодид

Уроженка Киева, дочь дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. В дзюдо пришла в 6 лет из художественной гимнастики.

Первую взрослую награду завоевала в 16 лет на открытом Континентальном кубке в Праге. Впоследствии дважды стала чемпионкой Европы и мира в весовой категории до 48 кг. На Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.

В рамках подготовки к Олимпиаде-2024 решила перейти в дивизион до 57 кг. В новом весе победила на чемпионате Европы-2024 в Загребе. Однако на Олимпиаде в Париже была дисквалифицирована во втором круге соревнований за пассивное ведение поединка.