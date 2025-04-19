Дзюдоистка Билодид переключилась на футбол и не будет защищать титул чемпионки Европы
Чемпионка Европы-2024 Дарья Билодид - вне состава сборной Украины по дзюдо, которая отправилась на континентальное первенство в Черногорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации дзюдо.
"Золото" Билодид в весовой категории до 57 кг - было единственной наградой Украины на прошлогоднем чемпионате Европы в хорватском Загребе. Однако после неудачи на Олимпиаде в Париже спортсменка взяла паузу в карьере. Она не принимала участия в тренировочно-подготовительных сборах команды к старту Евро.
В то же время 24-летняя спортсменка переключилась на футбол: заключила профессиональный контракт с харьковским клубом "Металлист 1925", в составе которого накануне дебютировала в чемпионате Украины.
Впрочем, после дебютного матча Билодид заявила, что не завершила карьеру в дзюдо.
"Нет, дзюдо не в прошлом, не волнуйтесь", - отмечала она в комментарии Ассоциации спортивных журналистов Украины.
В состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо-2025 вошло 13 спортсменов.
Состав сборной Украины
Мужчины:
- Артем Лесюк (до 60 кг)
- Назар Висков (до 66 кг)
- Саид-Магомед Халидов (до 73 кг)
- Владислав Колобов (до 81 кг)
- Антон Савицкий (до 100 кг)
- Яков Хаммо (свыше 100 кг)
- Евгений Балевский (свыше 100 кг)
Женщины:
- Анастасия Антипина (до 63 кг)
- Анна Олейник-Корнийко (до 70 кг)
- Ольга Цимко (до 70 кг)
- Юлия Курченко (до 78 кг)
- Руслана Булавина (свыше 78 кг)
- Кристина Гоман (свыше 78 кг)
Наиболее титулованным в сборной Украины является Яков Хаммо - двукратный медалист чемпионатов мира и Европы в весовой категории свыше 100 кг. В июне 2024 года Хаммо после перерыва в карьере вернулся к соревнованиям и с тех пор одержал две победы на уровне Кубка Европы.
Первенство континента-2025 пройдет с 23 по 27 апреля в столице Черногории - Подгорице.
Кто такая Дарья Билодид
Уроженка Киева, дочь дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. В дзюдо пришла в 6 лет из художественной гимнастики.
Первую взрослую награду завоевала в 16 лет на открытом Континентальном кубке в Праге. Впоследствии дважды стала чемпионкой Европы и мира в весовой категории до 48 кг. На Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.
В рамках подготовки к Олимпиаде-2024 решила перейти в дивизион до 57 кг. В новом весе победила на чемпионате Европы-2024 в Загребе. Однако на Олимпиаде в Париже была дисквалифицирована во втором круге соревнований за пассивное ведение поединка.
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