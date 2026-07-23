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С двумя моторами: ВСУ получат уникальный полноприводный мотоцикл

16:14 23.07.2026 Чт
2 мин
Мотоцикл несет на борту уникальную силовую установку
aimg Константин Широкун
С двумя моторами: ВСУ получат уникальный полноприводный мотоцикл Фото: украинские военные получат уникальный полноприводный мотоцикл (mod.gov.ua)
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Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ первый в Украине полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Э.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что его разработали на украинском предприятии, специализирующемся на производстве военной продукции. Транспорт сконструировали по запросам военных для выполнения задач в условиях современной войны высокой интенсивности.

МУЛ.Е предназначен для перевозки военных с вооружением, малогабаритных грузов и транспортировки раненых дорог с различным покрытием и в условиях бездорожья.

Особенности электромотоцикла МУЛ.Е

В ходе испытаний МУЛ.Е подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и возможности выполнения военных миссий.

Этот мотоцикл имеет следующие особенности:

  • конструкция полного привода 2×2;
  • повышенная живучесть (2 независимых двигателя);
  • бесшумность применения;
  • малое время развертывания;
  • длительное время автономной работы;
  • значительный запас хода;
  • высокая минная стойкость благодаря низкому давлению на поверхность;

Заряженных аккумуляторов электромотоцикла МУЛ.Э хватает почти на 100 км пути. После полной разрядки транспорт не останавливается как другая электротехника.

На раме МУЛ.Е установлен дополнительный бензиновый генератор, заряжающий штатные аккумуляторы. Он съемный, поэтому его можно использовать в качестве источника питания для зарядки аккумуляторов телефонов, средств связи, FPV-дронов, а также для обеспечения электропитания подразделения в полевых условиях.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в этом году получат рекордное количество мотоциклов – около 1500 штук . В поставках примут участие шесть разных компаний.

Благодаря привлечению к тендеру сразу шести компаний, финальную стоимость удалось снизить почти на 12 млн гривен.

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