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Воював у Дебальцевому проти ЗСУ: бойовика "ЛНР" засудили на 14 років

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 17:05
Воював у Дебальцевому проти ЗСУ: бойовика "ЛНР" засудили на 14 років Фото: Воював у Дебальцевому проти ЗСУ: бойовика "ЛНР" засудили на 14 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Ізмаїла (Одеська область) засудили до 14 років ув'язнення за участь у терористичній організації "ЛНР" з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Чоловік у 2014 році вступив до, так званої, 1-ї штурмової роти підрозділу "Армия Юго-Востока", "Луганский народно-освободительный батальйон "Заря" на посаду "командира" під позивним "Крыл", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України на території Донецької та Луганської областей.

"За участь в окремих бойових операціях на територіях населених пунктів Металіст, Чорнухине та Дебальцеве нагороджений медаллю "за відвагу" 1-го ступеню "ЛНР", - заявили прокурори.

Бойовика засудили на 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а вирок почнуть обчислювати із дня його затримання.

Нагадаємо, що в Одеській області засудили за держзраду гранатометника "ДНР".

Також, СБУ повідомила про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який агітував своїх знайомих за підтримку "русского міра" в Києві.

Раніше, правоохоронці затримали жителя Харківської області під час окупації допомагав російським солдатам грабувати односельців.

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