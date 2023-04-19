На двух украинских АЭС провели необъявленные инспекции: какие результаты

Инспекции проводились в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Проверки проводились инспекторами Агентства с участием инспекторов Госатомрегулирования.

Инспекции проводились с целью проверки отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.

Напомним, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, предусматривающую сужение зоны безопасности вокруг станции.

Также Гросси отметил, что Запорожскую АЭС невозможно защитить, поскольку возле станции увеличилось количество войск.

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