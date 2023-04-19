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На двух украинских АЭС провели необъявленные инспекции: какие результаты

Фото: на двух украинских АЭС провели необъявленные инспекции (wikimedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное агентство по атомной энергии провело неанонсированные инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС 18 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования.

Инспекции проводились в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Проверки проводились инспекторами Агентства с участием инспекторов Госатомрегулирования.

Инспекции проводились с целью проверки отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.

Напомним, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, предусматривающую сужение зоны безопасности вокруг станции.

Также Гросси отметил, что Запорожскую АЭС невозможно защитить, поскольку возле станции увеличилось количество войск.

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МАГАТЭАЭСРивненская АЭСХмельницкая АЭС