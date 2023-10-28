В Киеве не утихает непогода. Уже двое погибших и десятки сломанных деревьев
В Киеве и в целом в Украине продолжает бушевать непогода. Кроме разрушений, к сожалению, также возросло и количество погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.
Проблемы со светом в Украине
Вследствие непогоды в стране зафиксированы проблемы с электроснабжением в 780 населенных пунктах 12 областей Украины. Больше всего - в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях.
Ситуация в Киеве
В Подольском и Шевченковском районах Киева известно о двух погибших в результате падения деревьев.
По словам городского головы Киева Виталия Кличко, среди погибших двое мужчин 65 и 35 лет. Также известно о семи людях, которые получили травмы и перелом. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы
Фото: в Киеве в результате непогоды увеличилось количество жертв и разрушений: что известно сейчас (t.me/Klymenko_MVS)
Всего зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев.
"А в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину", - пишет Клименко.
Как рассказывает КГГА, в Киеве также повреждены:
- один жилой дом;
- три киоска;
- четыре автомобиля.
"Зафиксировано 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути. Также зафиксировано падение баннера", - пишет пресс-служба КГГА.
Какие правила важно соблюдать:
- окна домов необходимо закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач;
- в случае сильного ветра спрятаться в помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи деревьев, не парковать рядом с ними транспорт.
Куда обращаться в случае падения дерева или веток:
- "Київзеленбуд" - 0442724018;
- горячая линия спасателей - 101 или 0444303713;
- В случае травмирования звоните по телефону 103.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.