Двух наиболее влиятельных "воров в законе" снова задержали: подробности

Сегодня, 27 декабря, двум наиболее влиятельным "ворам в законе" сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного влияния, а также организации и участии в преступном собрании - "сходке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, "воры в законе", имеющие уголовные прозвища "Лаша Сван" и "Умка", находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного воздействия, с декабря 2020 по март 2021 года на территории Украины организовали и приняли участие в трех преступных собраниях с представителями криминалитета.

На этих "сходках" решались вопросы координации преступной деятельности и конфликтные ситуации.

Собранные правоохранителями доказательства явились основанием для задержания "воров в законе" в порядке ч. 4 ст. 208 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.

Известно, что "Умка" был коронован в 2014 году, а "Лаша Сван" - в 1995 году. Они получили свои "звания" от топ-представителей российского криминального мира.