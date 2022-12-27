Двух наиболее влиятельных "воров в законе" снова задержали: подробности
Сегодня, 27 декабря, двум наиболее влиятельным "ворам в законе" сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного влияния, а также организации и участии в преступном собрании - "сходке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, "воры в законе", имеющие уголовные прозвища "Лаша Сван" и "Умка", находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного воздействия, с декабря 2020 по март 2021 года на территории Украины организовали и приняли участие в трех преступных собраниях с представителями криминалитета.
На этих "сходках" решались вопросы координации преступной деятельности и конфликтные ситуации.
Собранные правоохранителями доказательства явились основанием для задержания "воров в законе" в порядке ч. 4 ст. 208 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.
Известно, что "Умка" был коронован в 2014 году, а "Лаша Сван" - в 1995 году. Они получили свои "звания" от топ-представителей российского криминального мира.
Напомним, что в мае полиция сообщала о задержании "Умки" и "Лаши Свана". Тогда Печерский районный суд Киева 21 мая арестовал "Лашу Свана" на два месяца без права внесения залога. Его заключили под стражу в зале суда. "Умку" также отправили под стражу на 60 суток.
20 мая 2022 года "Лаши Свану", а 9 июля и "Умку" суд Киева смягчил меру пресечения на домашний арест.
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