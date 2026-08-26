В двух общинах Запорожской области объявили обязательную эвакуацию детей

В 9 населённых пунктах Запорожского района эвакуируют детей в сопровождении родителей или законных представителей. На вывоз несовершеннолетних с опасных территорий увели месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ председателя Запорожской ОВД Ивана Федорова и распоряжение Беленьковского сельского совета.

Где именно и как будет проходить эвакуация

Принудительный вывоз детей производится с территорий возможных и активных боевых действий. Мероприятия охватывают 9 населенных пунктов Запорожского района:

Беленьковская община (зоны возможных боевых действий) - села Беленькое, Беленькое Первое и Лысогорка;

- села Беленькое, Беленькое Первое и Лысогорка; Камышевская община (зоны активных боевых действий) - села Новотроицкое, Голубое, Веселое, Желтая Кручая, Новорозовка и Славное.

Все эвакуационные мероприятия должны быть завершены в течение 30 дней с даты издания приказа (до 20 сентября 2026 года).

Отдельный сборный пункт по соображениям безопасности не будет создаваться.

Полиция и спасатели собирают детей вместе с родителями или другими законными представителями непосредственно по месту жительства.

После этого людей будут направлять в транзитный центр Запорожской области.