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В двух общинах Запорожской области объявили обязательную эвакуацию детей

16:30 26.08.2026 Ср
2 мин
Родителям дали всего месяц, чтобы вывезти детей
aimg Сергей Козачук
В двух общинах Запорожской области объявили обязательную эвакуацию детей Фото: эвакуация детей в Запорожской области (Getty Images)
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В 9 населённых пунктах Запорожского района эвакуируют детей в сопровождении родителей или законных представителей. На вывоз несовершеннолетних с опасных территорий увели месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ председателя Запорожской ОВД Ивана Федорова и распоряжение Беленьковского сельского совета.

Где именно и как будет проходить эвакуация

Принудительный вывоз детей производится с территорий возможных и активных боевых действий. Мероприятия охватывают 9 населенных пунктов Запорожского района:

  • Беленьковская община (зоны возможных боевых действий) - села Беленькое, Беленькое Первое и Лысогорка;
  • Камышевская община (зоны активных боевых действий) - села Новотроицкое, Голубое, Веселое, Желтая Кручая, Новорозовка и Славное.

Все эвакуационные мероприятия должны быть завершены в течение 30 дней с даты издания приказа (до 20 сентября 2026 года).

Отдельный сборный пункт по соображениям безопасности не будет создаваться.

Полиция и спасатели собирают детей вместе с родителями или другими законными представителями непосредственно по месту жительства.

После этого людей будут направлять в транзитный центр Запорожской области.

Ситуация с эвакуацией в других областях Украины

Напомним, что принудительная эвакуация семей с детьми продолжается и во многих других прифронтовых регионах. В частности, в августе в Донецкой области объявили о вывозе более 500 детей.

Кроме того, зона обязательной эвакуации гражданского населения расширяется и в приграничных районах - недавно подобные мероприятия ввели на Харьковщине.

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