У двох громадах Запорізької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей

У 9 населених пунктах Запорізького району евакуюють дітей у супроводі батьків або законних представників. На вивезення неповнолітніх із небезпечних територій відвели місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ голови Запорізької ОВА Івана Федорова та розпорядження Біленьківської сільської ради.

Після цього людей направлятимуть до транзитного центру Запорізької області.

Поліція та рятувальники збиратимуть дітей разом із батьками чи іншими законними представниками безпосередньо за місцем проживання.

Окремого збірного пункту з міркувань безпеки не створюватимуть.

Усі евакуаційні заходи мають завершити протягом 30 днів із дати видання наказу (до 20 вересня 2026 року).

Примусове вивезення дітей здійснюється з територій можливих та активних бойових дій. Заходи охоплюють 9 населених пунктів Запорізького району:

Ситуація з евакуацією в інших областях України

Нагадаємо, що примусова евакуація родин із дітьми наразі триває й у багатьох інших прифронтових регіонах. Зокрема, у серпні на Донеччині оголосили про вивезення понад 500 дітей.

Крім того, зона обов'язкової евакуації цивільного населення розширюється й у прикордонних районах - нещодавно подібні заходи запровадили на Харківщині.