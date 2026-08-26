У двох громадах Запорізької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей
У 9 населених пунктах Запорізького району евакуюють дітей у супроводі батьків або законних представників. На вивезення неповнолітніх із небезпечних територій відвели місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ голови Запорізької ОВА Івана Федорова та розпорядження Біленьківської сільської ради.
Де саме та як проходитиме евакуація
Примусове вивезення дітей здійснюється з територій можливих та активних бойових дій. Заходи охоплюють 9 населених пунктів Запорізького району:
- Біленьківська громада (зони можливих бойових дій) - села Біленьке, Біленьке Перше та Лисогірка;
- Комишуваська громада (зони активних бойових дій) - села Новотроїцьке, Блакитне, Веселе, Жовта Круча, Новорозівка та Славне.
Усі евакуаційні заходи мають завершити протягом 30 днів із дати видання наказу (до 20 вересня 2026 року).
Окремого збірного пункту з міркувань безпеки не створюватимуть.
Поліція та рятувальники збиратимуть дітей разом із батьками чи іншими законними представниками безпосередньо за місцем проживання.
Після цього людей направлятимуть до транзитного центру Запорізької області.
Ситуація з евакуацією в інших областях України
Нагадаємо, що примусова евакуація родин із дітьми наразі триває й у багатьох інших прифронтових регіонах. Зокрема, у серпні на Донеччині оголосили про вивезення понад 500 дітей.
Крім того, зона обов'язкової евакуації цивільного населення розширюється й у прикордонних районах - нещодавно подібні заходи запровадили на Харківщині.