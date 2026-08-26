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У двох громадах Запорізької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей

16:30 26.08.2026 Ср
2 хв
Батькам дали лише місяць, щоб вивезти дітей
aimg Сергій Козачук
У двох громадах Запорізької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей Фото: евакуація дітей у Запорізькій області (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У 9 населених пунктах Запорізького району евакуюють дітей у супроводі батьків або законних представників. На вивезення неповнолітніх із небезпечних територій відвели місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ голови Запорізької ОВА Івана Федорова та розпорядження Біленьківської сільської ради.

Де саме та як проходитиме евакуація

Примусове вивезення дітей здійснюється з територій можливих та активних бойових дій. Заходи охоплюють 9 населених пунктів Запорізького району:

  • Біленьківська громада (зони можливих бойових дій) - села Біленьке, Біленьке Перше та Лисогірка;
  • Комишуваська громада (зони активних бойових дій) - села Новотроїцьке, Блакитне, Веселе, Жовта Круча, Новорозівка та Славне.

Усі евакуаційні заходи мають завершити протягом 30 днів із дати видання наказу (до 20 вересня 2026 року).

Окремого збірного пункту з міркувань безпеки не створюватимуть.

Поліція та рятувальники збиратимуть дітей разом із батьками чи іншими законними представниками безпосередньо за місцем проживання.

Після цього людей направлятимуть до транзитного центру Запорізької області.

Ситуація з евакуацією в інших областях України

Нагадаємо, що примусова евакуація родин із дітьми наразі триває й у багатьох інших прифронтових регіонах. Зокрема, у серпні на Донеччині оголосили про вивезення понад 500 дітей.

Крім того, зона обов'язкової евакуації цивільного населення розширюється й у прикордонних районах - нещодавно подібні заходи запровадили на Харківщині.

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