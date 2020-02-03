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На Донбасі 12 обстрілів за добу, троє військових поранені

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 07:14
На Донбасі 12 обстрілів за добу, троє військових поранені
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики використовували заборонену Мінськом зброю

Протягом минулої доби, 2 лютого, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець отримав бойове ураження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, активність бойовиків зафіксована в районі Пісків, Лебединського, Васильківки, Луганського, Кримського, Новотошківського, Гладосового.

"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння. Вчора, 2 лютого, внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, в суботу, 1 лютого, на Донбасі, в результаті обстріл один український військовий загинув і один отримав поранення. Ще один військовослужбовець Об'єднаних сил постраждав в результаті підриву на вибухівці.

РБК-Україна писало, що у суботу, 1 лютого, в результаті ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинула бойовий медик.

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