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На Донбасі поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 13:05
На Донбасі поранений український військовий
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики п'ять разів від початку доби обстрілювали позиції українських військових

Від початку поточної доби, 3 лютого, збройні формування Російської Федерації у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню, в результаті поранення отримав один український військовий. Про це повідомили на брифінгу в прес-центрі Міністерства оборони України.

Повідомляється, що при обстрілі бойовики використовували гранатомети різних систем, міномети, а також великокаліберні кулемети.

"З 07:45 по напрямку від села Соснівське окупанти вели щільні обстріли позицій наших воїнів у районі Павлопіль. Тут ворог двічі застосовував автоматичні станкові гранатомети, також протягом 40 хвилин окупанти випустили 20 мін калібру 82 мм. З 09:00 ранку ворог продовжив обстріл захисників Павлопіль, застосовуючи гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. З 09:20 під ворожим вогнем з станкових протитанкових гранатометів виявилися наші захисники дослідно. Після 11:00 також з СПГ окупанти вели обстріл наших позицій в районі Авдіївки", - зазначили в Міноборони.

В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення. Відзначається, що підрозділи ООС вели адекватні оборонні дії.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 лютого, на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали двоє українських захисників, ще один військовослужбовець отримав бойову поразку.

Також повідомлялося, що 1 лютого в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий. Також поранення отримав один військовий, ще один військовослужбовець ООС постраждав в результаті підриву на вибухівці.

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