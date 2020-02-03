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На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 18:35
На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики десять разів порушили режим "тиші", в результаті поранений український військовий

З початку поточної доби, 3 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив сім обстрілів по українських позиціях, а саме: три рази неподалік Павлополя, поруч з Опитним, двічі в районі населеного пункту Авдіївка та поблизу Пісків.

Три ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - двічі поруч з Новотошковское, неподалік Оріхове.

"Сьогодні, 3 лютого, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 лютого, на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали двоє українських захисників, ще один військовослужбовець отримав бойову поразку.

Також повідомлялося, що 1 лютого в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий. Також поранення отримав один військовий, ще один військовослужбовець ООС постраждав в результаті підриву на вибухівці.

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