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Три українські тенісистки зіграють в кваліфікації Australian Open

Новини » Спорт    19.12.2018 - 17:27
Три українські тенісистки зіграють в кваліфікації Australian Open
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/AustralianOpen)

До старту австралійського Мейджора залишилося менше місяця

Три українські тенісистки виступлять у кваліфікації першого в новому сезоні турніру Великого Шолома - Australian Open. Про це повідомляє tennisua.org.

За місце в основній сітці посперечаються Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Катаріна Завацька. Для Калініної і Завацкий це буде дебют на австралійському Шоломі в дорослому турнірі. Калініна в минулому році надала перевагу виступити на американській серії турнірів ITF. Костюк в минулому році подолала кваліфікацію і дійшла до третього кола основної сітки.

Нагадаємо, в основну сітку Australian Open заявилися чотири українки. Єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді - Сергій Стаховський - також зіграє в кваліфікації.

Змагання в Мельбурні пройдуть з 14 по 27 січня, кваліфікація стартує з 8 січня.

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