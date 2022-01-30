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Дві доби на Донбасі зберігалася "тиша"

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Донбас, Неділя 30 січня 2022 07:50
Дві доби на Донбасі зберігалася "тиша" Фото: на Донбасі протягом доби зберігалася "тиша" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

У суботу, 29 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"За минулу добу, 29 січня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, станом на 7:00 порушень "тиші" також не було.

Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 28 січня.

Нагадаємо, протягом доби 27 січня бойовики Росії двічі порушили режим припинення вогню.

При цьому 25 січня унаслідок обстрілів на Донбасі були поранені двоє українських військових.

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